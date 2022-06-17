"У нас есть общий взгляд на движение к победе": Зеленский назвал темы встречи с Джонсоном

Президент поделился деталями на брифинге после встречи.

По словам президента, переговоры были максимально предметными и наполненными важнейшими деталями. Среди ключевых вопросов – оборона и безопасность.

"Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем Востоке, на Юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен для Украины – победа нашего государства ", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил за военную помощь Британию. Также обсудили потребность Украины в финансовой и экономической поддержке.

"Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов Российской Федерацией. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству", – сказал президент.

В ходе встречи также говорили о новых санкциях для России. Представители Украины передали премьеру Великобритании свои предложения.

"Я поблагодарил за личную принципиальность и лидерство Бориса в этом направлении. Мы передали свои наработки, свои предложения. Можем сделать санкции такими, чтобы Россия действительно чувствовала, что ее агрессия, ее террористические действия против Украины и против глобальной стабильности приведут к ущербу для самой России же – агрессор должен заплатить за эту агрессию, за эту войну наибольшую цену",- подчеркнул глава государства.

По словам президента, стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины и нарабатывают план восстановления Украины после Победы. Великобритания взяла на себя ответственность за восстановление Киевской области.

17 июня в Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон.

Премьер-министр после встречи с президентом Украины заявил , что Британия будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

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