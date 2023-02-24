Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции , посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он отметил, что украинцы и партнеры объединены ради победы Украины. По его словам, если все сдержат слово и уложатся в сроки, если все выполнят свои задачи, сделают свою важную "домашнюю работу", победа неизбежно наступит.

"Я уверен, что нас ожидает победа. Да, я очень хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и страны-партнеры смогли объединиться вместе против этого нашествия. По его мнению, ни одна страна сама не смогла бы выстоять против такой агрессивной войны.

"И Украина противостоит не сама. Нам помогают друзья, за общие ценности, чтобы дальше эта война не пошла, чтобы дальше эта агрессия не пошла", - отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина понимает, чего хочет Россия. Он подчеркнул, что каждый должен сейчас сфокусироваться и работать на своем месте.

"Важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и чтобы каждый на своем месте работал. И все тогда будет победа. Потому что на нашей стороне правда", - заявил Зеленский.