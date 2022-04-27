"У нас есть инструменты, которыми никто не может похвастаться": Путин пригрозил Западу "мгновенным ответом" на вмешательство в войну РФ с Украиной

Об этом он рассказал сегодня на заседании Совета законодателей.

"Наши офицеры героически выполняют свой долг, все задачи будут решены", - заявил президент.

В своей речи он снова пригрозил последствиями странам Запада за вмешательство в ситуацию в Украине.

"Если кто-то со стороны намерен вмешаться в происходящие события и создавать для России угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным и быстрым. У нас есть все инструменты, которыми не может похвастаться никто. А мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется", - сказал Путин.

Президент также повторил пропагандистские тезисы, что Киев приготовил украинскому народу "роль расходного материала", и что власти Украины готовили атаку на Донбасс.

Справочно . Совет законодателей – это совещательный и консультативный орган при госдуме и совете федерации, включающий спикеров обеих палат парламента, их заместителей, председателей комитетов думы и СФ, а также спикеров законодательного собрания регионов.

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