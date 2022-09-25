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"У нас есть документальные свидетельства, что россияне упаковывали картины и вывозили их в Россию" - Ткаченко

25 сентября, 2022 воскресенье
15:13
Культура

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил об уничтожении и кражах россиянами памятников культуры на временно оккупированных территориях

Об этом он рассказал в интервью польскому изданию PAP.

Он сказал, что в настоящее время известно о 500 полностью уничтоженных памятниках культуры, однако, опираясь на свидетельства облгосадминистраций, эта цифра может составлять более 900 разрушенных объектов.

Ткаченко отметил, что есть документальные свидетельства вывоза россиянами культурных ценностей, и они необходимы для привлечения России к ответственности после завершения войны.

"У нас есть документальные свидетельства, что в мариупольском музее Куинджи россияне упаковывали картины и вывозили их в Россию. В таких случаях будут иски и требования о возвращении или компенсации со стороны РФ. Здесь важно понимать, что нам необходимы физические доказательства варварства со стороны россиян, однако в связи с ситуацией у нас их почти нет", - отметил он.

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Ткаченко также рассказал, что в настоящее время готовится встреча министров культуры Европейского Союза, на которой министрам Польши, Литвы Чехии и Словакии будут предложены три направления поддержки украинской культуры и СМИ.

Основными направлениями станут защита и восстановление украинских культурных достижений, которые уничтожили или повредили россияне, поддержка независимых украинских художников и поддержка украинских СМИ, которым не хватает финансирования из-за сокращения рекламного рынка.

"Нам необходимо поддерживать не столько украинских журналистов, работающих за границей, сколько оставшихся в Украине. Потому что в первую очередь именно они рассказывают, что на самом деле происходит в стране", - отметил министр культуры.

Он сказал, что Украине необходимо €250 млн, из которых €120 млн – срочно. Это связано с подготовкой объектов культуры к зиме – закупка генераторов, восстановление окон и крыш и т.д.

Ткаченко также отметил, что после войны украинская культура выйдет на "совершенно новый уровень за пределами Украины".

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Мариуполь
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