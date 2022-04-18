"У нас есть четкий план": Зеленский провел совещание по послевоенному восстановлению страны
18 апреля президент Украины говорил о плане восстановления Украины после войны на совещании с руководителем Офиса, заместителями руководителя Офиса, премьер-министром и руководством профильных комитетов ВРУ
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
По словам Дениса Шмыгаля, план послевоенного восстановления состоит из нескольких частей и предусматривает восстановление Украины по новым принципам с использованием всех доступных ресурсов и возможностей.
В частности, планируют покрыть материальный ущерб, нанесенный войной, восстановить разрушенную инфраструктуру и модернизировать украинскую экономику. Также запланировано проведение ряда экономических реформ.
На встрече участники обсудили ход европейской интеграции и получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
16 апреля во время видеообращения Зеленский рассказал о планах восстановления украинских городов. Президент отметил, что будут восстанавливать города с учетом старых проблем. По плану жильем должны обеспечить всех переселенцев и стоящих в очереди на жилье.
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