"У нас есть четкий план": Зеленский провел совещание по послевоенному восстановлению страны

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.



По словам Дениса Шмыгаля, план послевоенного восстановления состоит из нескольких частей и предусматривает восстановление Украины по новым принципам с использованием всех доступных ресурсов и возможностей.



В частности, планируют покрыть материальный ущерб, нанесенный войной, восстановить разрушенную инфраструктуру и модернизировать украинскую экономику. Также запланировано проведение ряда экономических реформ.



На встрече участники обсудили ход европейской интеграции и получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

16 апреля во время видеообращения Зеленский рассказал о планах восстановления украинских городов. Президент отметил, что будут восстанавливать города с учетом старых проблем. По плану жильем должны обеспечить всех переселенцев и стоящих в очереди на жилье.