У нас есть брачный контракт, - Свитолина рассказала о своих отношениях с Монфисом
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что у нее с ее мужем Гаэлем Монфисом есть брачный контракт
Об этом сообщает Люкс ФМ.
По словам Свитолиной, брачный контракт нужен из-за того, что их пара зарабатывает большие деньги.
"Гаэль хочет большую семью, много детей, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже. У нас есть общий семейный бюджет, но также есть свои средства у каждого отдельно. У меня есть мои деньги, которые трачу на переезды, на тренеров. У него также есть деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, то есть семейный бюджет на какие-то покупки и т.д. У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не очень принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают немалые деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие расходы. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма", - сказала Элина Свитолина.
- Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
- 18 июля украинка сменила фамилию в аккаунтах социальных сетей на Монфис.
- 15 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что хочет завести детей после окончания карьеры.
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