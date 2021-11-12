У нас есть брачный контракт, - Свитолина рассказала о своих отношениях с Монфисом

Об этом сообщает Люкс ФМ.



По словам Свитолиной, брачный контракт нужен из-за того, что их пара зарабатывает большие деньги.



"Гаэль хочет большую семью, много детей, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже. У нас есть общий семейный бюджет, но также есть свои средства у каждого отдельно. У меня есть мои деньги, которые трачу на переезды, на тренеров. У него также есть деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, то есть семейный бюджет на какие-то покупки и т.д. У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не очень принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают немалые деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие расходы. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма", - сказала Элина Свитолина.

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