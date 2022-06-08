У нас еще нет визового режима с РФ: Данилов объяснил, как пропагандистку Овсянникову впустили в Украину

Об этом сообщает " Радио Свобода" .

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, если бы на Овсянникову не обращали внимание, то она бы не приезжала в Украину.

"Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – сказал Алексей Данилов.

14 марта редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты. На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны". Она также восклицала: "Нет – войне и остановите войну".

31 мая в Киеве анонсировали и отменили мероприятие с российской пропагандисткой Овсянниковой, призвавшей снять санкции с РФ.

1 июня Ректор КНУ им. Шевченко просили организовать встречу Овсянниковой с будущими журналистами – в университете отказали.

4 июня Овсянникова приехала в Одессу .

Центр противодействия дезинформации при СНБО считает эксредакторку российского пропагандистского Первого канала Марину Овсянникову агентом влияния российской пропаганды.

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