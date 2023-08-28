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Главная Общество У нас достаточно инструментов для искоренения коррупции, – нардеп Наливайченко.
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У нас достаточно инструментов для искоренения коррупции, – нардеп Наливайченко.

28 августа, 2023 понедельник
21:08
Общество

Народный депутат Валентин Наливайченко считает, что ужесточение сроков наказания и конфискация всего имущества в пользу государства позволит лучше бороться с коррупцией в стране

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Позиция президента Зеленского по отношению к коррупционерам не нова. В свое время премьер-министр Израиля Голда Меир говорила, что если приравнять коррупцию к государственной измене, то тогда можно ее искоренить в государстве. Это тогда касалось Израиля, а сейчас касается и нас. Коррупция является внутренним агрессором Украины", - объяснил Наливайченко.

Народный депутат подчеркнул, что ужесточение ответственности и сроков наказания позволит лучше бороться с коррупцией в стране.

"Главной причиной коррупции в Украине являются кабинеты власти. Личная ответственность ведомств, министерств, депутатов разных уровней является главным инструментом для того, чтобы искоренить коррупцию. Надо усилить сроки наказания и конфискацию всего имущества, а также розыск и возврат всех украденных денег из страны. Все оффшорные счета чиновников нужно законодательно конфисковать и вернуть в бюджет Украины. Поэтому я убежден, что у нас достаточно инструментов для того, чтобы преодолеть коррупцию в стране", - добавил он.

Экономика
Украина
политика
корупція в Україні
Владимир Зеленский
Война с Россией
НАБУ
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