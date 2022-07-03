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Главная война с Россией "У нас давно в союзе Беларуси и России единая армия", - Лукашенко

"У нас давно в союзе Беларуси и России единая армия", - Лукашенко

3 июля, 2022 воскресенье
18:06
война с Россией Александр Лукашенко с сыновьями Виктором и Николаем. 3 июля 2022 года

В рамках союзного государства России и Белоруссии создана и действует "единая армия"

Об этом сегодня, 3 июля 2022 года, заявил белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время выступления перед своими сторонниками на мемориальном комплексе "Курган Славы", недалеко от Минска. Стенограмму его выступления обнародовало информационное агентство БЕЛТА.

"И вообще те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство - Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. Мы идем, как по тонкому льду, и этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример", - отметил Лукашенко.

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Единство между РФ и РБ, по его словам, распространяется прежде всего на вооруженные силы обеих стран.

"И что – они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией", – подчеркнул Александр Лукашенко.

  • Напомним, вчера, 2 июля, Лукашенко обвинил ВСУ в якобы запуске ракет по белорусской территории. В ответ, по его словам, подконтрольные ему ракетные войска "взяли под прицел" столицы соседних государств.

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Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
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