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У нас будет война еще на пару веков. Шольц высказался за неизменность европейских границ

26 августа, 2022 пятница
00:48
война с Россией Олаф Шольц

Канцлер Олаф Шольц во время "Диалога с гражданами" пообещал очень внимательно подходить к вопросу поставок Украине современных вооружений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации

Об этом сообщает Укринформ.

"Целью остается, чтобы Путин не выиграл войну, чтобы был сохранен суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, которого мы все соответственно придерживаемся. И потому мы смотрим, что делают другие", — сказал Шольц, пообещав, что Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в "совсем другую войну".

В то же время канцлер ФРГ согласился с тем, что захватническая война России против Украины – нарушения всех принципов, которые Европа и мир согласовали в последние десятилетия. "Речь идет о том, что нельзя менять границы с помощью силы, и мы не начнем листать учебники истории, чтобы выяснять, где проходили границы 200-300-500 лет назад и говорить: это когда-то принадлежало мне, и я хочу это назад. Если все будут делать так в Европе или иначе в мире, у нас будет война еще на пару веков", — заявил Шольц.

Поэтому, отметил он, важно поддержать Украину и помочь ей отразить "это империалистическое нападение". "Были поставлены и будут поставляться очень современные системы", — заметил глава правительства ФРГ, вспомнив Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные танки Gepard, радары, систему IRIS-T, которой пока нет даже на вооружении Бундесвера, "и которой можно защитить такой город как Одесса".

  • 25 августа Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и пообещал дальнейшую военную поддержку.
  • 23 августа стало известно, что Германия предоставит Украине дополнительное вооружение стоимостью свыше €500 млн.
  • Амбасадорка Германии в Украине Анка Фельдгузен убеждена, что поддержка Украины немецким обществом и правительством тверда, и прогнозирует дальнейшее сотрудничество. 12 августа она подчеркнула, что список тех вооружений, которые Германия уже доставила Украине впечатляет, если вспомнить, что до 24 февраля страна говорила, что принципиально никогда не будет поставлять украинцам оружие.

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Олаф Шольц
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