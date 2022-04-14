"У нас будет надводный музей и будет подводный": Виталий Ким рассказал о планах создать на Николаевщине музей на базе недостроенного крейсера, похожего на "Москву"
Глава Николаевской ОВА считает, что в области можно создать музей на базе недостроенного украинского крейсера такого же типа, как российская "Москва", которую подбили в Черном море 13 апреля
Об этом Виталий Ким рассказал во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина"
Комментируя информацию о том, что украинскими ракетами "Нептун" был поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", Ким заметил, что эта новость вызывает у него "положительные эмоции".
Это очень показательно, что это крейсер "Москва". Это один из крейсеров такого типа, построенный на заводе тогда еще 61-го Коммунара (ныне – Николаевский судостроительный завод. – Ред. ) . Там стоят двигатели, которые россияне хотели купить у нас, мы их им 10 лет не отдавали.Надеюсь, что они сейчас отстанут от нас и наш крейсер такой же, какой стоит недостроенный, будем использовать как музей.То есть планы, что у нас будет надводный музей в Николаевской области, и будет подводный музей, куда мы будем отправлять дайверов", – сказал Ким.
Ким добавил, что рад новости о подбитой "Москве", ведь крейсер был реальной угрозой для нашей страны. Еще больше его радует, что это было сделано отечественными ракетами.
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"Когда наши корабли страдают – это плохо, а когда страдают корабли врага, тем более, когда они доминируют в море и используют эти корабли для обстрела мирного населения и уничтожения инфраструктуры, – конечно, я радуюсь… По меньшей мере, на одно средство использования ракет у них стало меньше , это очень большая цель. Я рад, что наши ракетные силы отработали эту мишень и надеюсь, отработают и все другие цели, если они будут угрожать нашей безопасности", – добавлю глава Николаевской ОВА.
- 13 апреля волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) обнародовал информацию, что украинскими ракетами "Нептун" поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Позже информацию о попадании подтвердили и в Одесском ОВА.
- 14 апреля в Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения
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