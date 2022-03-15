У нардепов от ОПЗЖ во время обысков изъяли оружие, - ГБР
У нардепов от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, Олега Волошина и Виктора Черного ГБР во время обысков изъяло деньги, ружья, пистолет и гранаты
Об этом сообщила пресс-служба ГБР .
Обыски провели у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли границу Украины или планировали это сделать.
Следственные действия продолжались в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в частности нардепам, в незаконном выезде из Украины.
Во время обысков у Вадима Рабиновича изъяли среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнях и долларах, у Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина – пистолет.
Открыто производство по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия). Нардепам грозит 7-10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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