У нардепов от ОПЗЖ во время обысков изъяли оружие, - ГБР

Об этом сообщила пресс-служба ГБР .



Обыски провели у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли границу Украины или планировали это сделать.



Следственные действия продолжались в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в частности нардепам, в незаконном выезде из Украины.



Во время обысков у Вадима Рабиновича изъяли среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнях и долларах, у Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина – пистолет.





Открыто производство по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия). Нардепам грозит 7-10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb