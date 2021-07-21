У нардепов есть вопросы к трем министрам - "слуга" Качура

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения (в правительстве). (...) Есть разговоры о Министерстве обороны, Министерстве юстиции. Есть вопрос по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении (министра)", - сказал Качура.

При этом он также обратил внимание на отсутствие коммуникации Малюськи с Радой.

"По Министерству юстиции претензии, мне кажется, у коллег, потому что самая большая ошибка - это отсутствие коммуникации с парламентом. Есть пока претензии к результатам работы, так как хозяйство Минюста очень большое и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых происходит ремонт, а это намного больше", - уточнил депутат.

Качура подтвердил, что в Раде обсуждается информация о генпрокуроре Ирине Венедиктовой.

"Я слышал, что коллега это публично озвучила в отношении генерального прокурора. Такое в кулуарах также звучало, и уже пошло это в средства массовой информации", - сказал Качура.