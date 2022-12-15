Об этом сообщили в НАПК .

Так, во время мониторинга образа жизни Королевской были выявлены факты, свидетельствующие о ее незаконном обогащении на сумму 49,6 млн грн.

У нардепки во время мониторинга был обнаружен земельный участок в Подмосковье, которым он владеет с 2005 года. Стоимость участка составляет более 2 млн рублей (563860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021). Ее она не указала в декларации.

Также НАПК во время мониторинга выявило у нардепки умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год. В ней Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв. м в Киевские области, принадлежащие ее отцу.

Впрочем, оказалось, что указанный жилой дом смежен с другим домом, который расположен на соседнем земельном участке, который также принадлежит его отцу. Эти два участка также смежны с другими двумя незадекларированными участками. Вместе они составляют единственный комплекс, огражденный сплошным забором, который отец Королевской взял в ипотеку в 2019 году.

"Договор займа был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн долл. США, которая якобы предоставлялась на возвратной беспроцентной основе отцом должностной лица. При этом представителем компании в Кипре выступал помощник Наталии Королевской", - отмечают в НАПК.

Также там добавляют, что сумма обеспечения по договору ипотеки составляет 49 млн грн (согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). Однако реальная сумма доходов за 15 лет (с 1998 по 2013 г.) почти в 300 раз меньше заявленной и составляет 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание.

"По требованию НАПК Королевская объяснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды", - пишут в НАПК.

Несмотря на это, она указала в декларации за 2020 год факт пользования домовладением в деревне Лесники, входящей в жилищный комплекс ее отца.

Кроме того, Королевскую подозревают в возможном уклонении от уплаты налогов. Так, за 2020 год она задекларировала около 27 млн грн наличными. Однако это не подтверждено источниками доходов.

Все результаты мониторинга НАПК передаст в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений (ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 УКУ). Также по факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы направят в БЭБ.

7 ноября "Схемы" опубликовали расследование, в котором рассказали, что нардепка Наталья Королевская скрывает свой земельный участок в Московской области в РФ.