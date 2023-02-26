"У моря, в теплых условиях, готовится к бою": промоутер ответил, где сейчас находится Усик

Об этом сообщает BoxOffice.

"Тренировочный лагерь Усика проходит у моря, в достаточно теплых условиях. Он длится уже достаточно долго - еще до нового года Александр заехал в тренировочный лагерь, как и его команда. У Александра, слава Богу, и с командой, и с самодисциплиной - все в порядка, поэтому столь длительный период времени был выделен, чтобы пройти реабилитацию, восстановление и сейчас уже заходить на пиковые нагрузки. Александр находится в отличной форме", - рассказал промоутер Александр Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).