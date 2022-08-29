У Monobank появится возможность ответить на платеж эмодзи или комментарием
Monobank анонсировал возможность ответа на платеж смайлом или комментарием
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Отреагировать на эмодзи можно будет в перечне операций с карточкой.
"Сколько раз вы писали/звонили получателю и уточняли, получил ли он деньги?! Сколько раз получатель писал вам в мессенджер: "Спасибо! Деньги получили", - говорится в сообщении.
Для передачи текстового сообщения необходимо просмотреть выбранную операцию. Ответ появится в выписке отправителя.
"Посмотрите, как это удобно и с какой любовью к людям это сделано. Ух! Аж мурашки по телу от многих клиентов, которыми мне стало удобно", - добавил Гороховский.
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