Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Отреагировать на эмодзи можно будет в перечне операций с карточкой.

"Сколько раз вы писали/звонили получателю и уточняли, получил ли он деньги?! Сколько раз получатель писал вам в мессенджер: "Спасибо! Деньги получили", - говорится в сообщении.

Для передачи текстового сообщения необходимо просмотреть выбранную операцию. Ответ появится в выписке отправителя.

"Посмотрите, как это удобно и с какой любовью к людям это сделано. Ух! Аж мурашки по телу от многих клиентов, которыми мне стало удобно", - добавил Гороховский.