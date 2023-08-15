Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости У митрополита УПЦ МП Павла Лебидя диагностировали инфаркт миокарда, - адвокат

У митрополита УПЦ МП Павла Лебидя диагностировали инфаркт миокарда, - адвокат

15 августа, 2023 вторник
14:56
Новости

У митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебидя диагностировали острый инфаркт миокарда: накануне его прооперировали в одной из киевских больниц

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман во вторник, 15 августа.

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", - говорится в сообщении.

Накануне, 14 августа, Чекман информировал, что митрополиту Павлу сделали операцию в одной из столичных больниц.

Что известно о производстве против митрополита Павла Лебидя

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебидь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призвал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебидя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебидя.

14 июля Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебидя, подозреваемого по двум уголовным статьям, из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более чем в 33 млн грн.

7 августа адвокат заявил, что митрополит был освобожден из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен.

Позже, 9 августа, СБУ сообщила, что вид меры пресечения - залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебидя, по псевдо Паша Мерседес, не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ Павла (Лебидя)

Общество
Криминал
Здоровье
Украина
УПЦ МП
Читайте также:
ЗСУ
14 августа, 2023 понедельник
Боец "Легиона Свободы" рассказал, как враг отступая затаскивает украинских военных в ловушку, чтобы накрыть авиацией и артиллерией
Живиця та Рудик тримають прапор "Смоленської держави"
13 августа, 2023 воскресенье
"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России
спека
13 августа, 2023 воскресенье
Ученые установили максимальную температуру, которую может выдержать организм человека
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.73
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
15 августа
15:34
Как предотвратить ухудшение здоровья во время жары: МОЗ дало советы украинцам
15:03
Эксклюзив
ВСУ имеют определенные тактические успехи в районе Роботиного, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
15:00
Сухо, солнечно и жарко, местами вечерние дожди: прогноз погоды на 16 августа от Наталки Диденко.
14:48
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
14:43
Эксклюзив
Богдан Буткевич
Никаких "не ко времени" больше не существует, пакт о ненападении между обществом и властью закончился, - журналист Буткевич
14:31
Белорусские пропагандисты, судьи, чиновники и компании: НАПК пополнило перечень кандидатов на санкции
14:22
Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии
14:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:09
Bosch
Могут перегреться и вызвать пожары: Bosch срочно отозвала несколько партий тостеров
14:07
Шельфовые ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось, - исследование NASA
Rocket Lab запустит два спутника для NASA, чтобы исследовать влияние потепления на шельфовые ледники
14:05
OPINION
Партии "Слуг народа" крышка уже. Высокому рейтингу президента осталось немного
14:03
Оккупанты в Энергодаре запрещают выдавать жителям лекарства без российского паспорта, - мэр
13:50
G20
Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет
13:43
Ученые обнаружили новый продолжительный симптом COVID
13:41
COVID-19
Ученые выяснили, что глаукома может зарождаться в кишечнике
13:37
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
Несмотря на постоянные обстрелы, украинские летчики наносят болезненные удары по оккупантам, - Игнат
13:17
шпиён
Подозреваются в шпионаже в пользу России: в Британии задержаны трое граждан Болгарии
13:11
Центробанк РФ предпринял экстренный шаг, чтобы удержать рубль от падения
13:04
Алжир запретил фильм о Барби
12:47
ООН: за две недели августа Россия убила в Украине 48 мирных жителей, среди них двое детей
12:47
Золотой глобус
Netflix заявила, что не будет транслировать "Золотой глобус" в 2024 году
12:46
Эксклюзив
Ни один из пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью не функционирует, - представитель ГПСУ Демченко
12:24
Масштабное хищение в облгазах: еще троим руководителям сообщили о подозрении
12:18
Воевали на стороне "ЛДНР": в Киеве двух боевиков приговорили к 15 годам заключения
12:18
"Недопустимая эскалация": в Госдепе отреагировали на провокацию РФ по кораблю, направлявшемуся в порт Измаила
12:16
Эксклюзив
Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" осмотрела два корпуса из трех, блокированных сторонниками УПЦ МП
12:08
Tesla авто
Компания Tesla представила две новые более дешевые версии седана Model S и внедорожника Model X
12:04
OPINION
Хватит лгать себе и всем остальным
11:51
курская АЭС
Россияне готовят провокацию на Курской АЭС, запланирована эвакуация населения – Центр нацсопротивления
11:44
На Японию обрушился мощный тайфун: отменены авиарейсы, перекрыты дороги и железнодорожные пути
11:36
Эксклюзив
У Ирана нет возможностей для производства 20 тыс. "шахедов" для Сербии, - Згурец
11:35
В Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости
11:33
"Это больше, чем досадно": глава МИД Германии Бербок отменила рабочее турне в три страны из-за проблем с самолетом
11:24
РФ вывела в Черное море 7 кораблей, ракетоносителей среди них нет
11:22
Приложение "Дия"
В Дии расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн
11:14
Нина Южанина
Южанина: 20 налоговиков 16 дней пробыли в Вене во время войны и дня рождения главы ГНС
11:08
импорт электроэнергии
Украина на протяжении суток будет импортировать электроэнергию из Словакии, Польши и Молдовы
11:05
Число погибших на Гавайях в результате масштабных лесных пожаров достигло 99 человек
11:04
Обновлено
В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: 35 погибших, более 80 пострадавших
10:57
Эксклюзив
За сутки россияне совершили 18 массированных обстрелов Авдеевки, - начальник городской ВА Барабаш
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV