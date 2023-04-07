У митрополита Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП обнаружили гражданство РФ
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 2-х священнослужителей УПЦ Московского патриархата имеют российские паспорта. Онуфрий, в частности, свой получил 20 марта 2002 года в Москве
Об этом стало известно из расследования Украинской правды.
Как выяснили журналисты, согласно выписке из системы Роспаспорт, свой первый документ в России Онуфрий получил еще в 1998 году - тогда это был загранпаспорт гражданина РФ.
Позже, в 2002-м церковник получил паспорт о приобретении российского гражданства, а в 2003-м – еще один зарубежный.
Архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон) российский паспорт получил в 2019 году в Москве. А в 2020-м - два загранпаспорта гражданина РФ.
Журналисты УП также выяснили, что в январе 2023 года, спустя почти год после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и русского нападения на Украину.
Бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов) получил российский документ в декабре 2022 года. После начала оккупации Изюма Елисей продолжил молиться за патриарха РПЦ Кирилла и стал работать на оккупационную власть. После освобождения Изюма Елисей скрылся в Белгороде, где и получил паспорт РФ.
Среди священников УПЦ МП, также имеющих российское гражданство:
- митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);
- викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);
- викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);
- управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);
- управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);
- управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Средний).
Полный список журналисты обещают опубликовать в ближайшее время.
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