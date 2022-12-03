У митрополита Московского патриархата из Черновцов нашли детское порно собственного производства, - СМИ

Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сегодня, 3 декабря 2022 года, сообщил портал LB.ua.

"По результатам обысков в помещениях епархиального управления на ноутбуке были обнаружены порнографические материалы с участием несовершеннолетних (детская порнография), которые, по предварительным данным, не были загружены из сети интернет, а сняты на видеокамеру", - отмечает издание.

Согласно данным источников LB.ua, речь идет об оборудовании "руководителя Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополита Мелетия (Егоренко) и секретаря архимандрита Никиту (Сторожук)".

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Изъятая техника направлена на компьютерно-техническую экспертизу, "по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления".

При этом 30 ноября Служба безопасности Украины в Черновицкой области, информирует LB.ua, "внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство № 22022260000000116 в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви. предусмотренного ч.1 ст. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение)".

Обыски в руководящих органах церкви Московского патриарахта продолжались в течение недели.

Как заверил президент Владимир Зеленский, в Украине не будут действовать религиозные организации "аффилированные с Россией".

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