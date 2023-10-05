У Минобороны есть еще 167 тыс. принятых не по стандарту курток, их будут выдавать военным на зиму, - волонтер Яровая
Минобороны зимой будет выдавать ВСУ некачественную одежду, которая еще осталась на складах
Об этом рассказала член Антикоррупционного совета МОУ и заместитель председателя коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению Дана Яровая в эфире телеканала "Еспресо".
"К сожалению, у Минобороны осталось еще 167 тыс. курток и они будут выдаваться зимой нашей армии. Следует заметить, что они приняты не по стандартам, утвержденным Минобороны по зимней одежде, а приняты по рабочему образцу", - отметила Яровая.
Волонтер уже получила фото курток и штанов от военных с фронта.
"Я вижу, что это одежда турецкого качества. К сожалению, наша армия будет еще получать эту некачественную продукцию. Но эти полмиллиона курток и брюк зимней формы, которые мы проторговали благодаря тому, что сэкономили на питании, принимаются согласно эталонному образцу, и они должного качества", - добавила член Антикоррупционного совета МОУ.
Она упомянула о ситуации, в которой обвиняли Алексея Резникова.
"Я сразу дистанцировалась от процесса, потому что процессуально это тупиковая ситуация. Одна сторона основана тем, кто сейчас находится в бегах, ему выдвинуто подозрение. Другая сторона этого процесса, это Шаповалов и Хмельницкий, которые подписывали договоры со стороны Минобороны. Заместитель экс-министра Резникова и начальник департамента государственных закупок находятся под тайной следствия. Насколько известно, им уже вручено по три подозрения. Но пока тайна следствия не закончится, согласно УКУ, никакой информации мы не получим. То есть юридически эта ситуация тупиковая", - пояснила Яровая.
- 10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
- Уже 25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".
- Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что МО закупило 180 тыс. зимних курток, переданных ВСУ еще в прошлом году. По его словам, жалоб на зимнюю форму от военных не поступало, а цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации. Он также сказал, что неправильная цена в турецких документах может быть уклонением от уплаты налогов в Турции, и что это Украины не касается.
- Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту. Они отреагировали.
- Позже глава антикоррупционного совета при Минобороны обнародовал подробности предварительной проверки.
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