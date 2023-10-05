У Минобороны есть еще 167 тыс. принятых не по стандарту курток, их будут выдавать военным на зиму, - волонтер Яровая

Об этом рассказала член Антикоррупционного совета МОУ и заместитель председателя коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению Дана Яровая в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, у Минобороны осталось еще 167 тыс. курток и они будут выдаваться зимой нашей армии. Следует заметить, что они приняты не по стандартам, утвержденным Минобороны по зимней одежде, а приняты по рабочему образцу", - отметила Яровая.

Волонтер уже получила фото курток и штанов от военных с фронта.

"Я вижу, что это одежда турецкого качества. К сожалению, наша армия будет еще получать эту некачественную продукцию. Но эти полмиллиона курток и брюк зимней формы, которые мы проторговали благодаря тому, что сэкономили на питании, принимаются согласно эталонному образцу, и они должного качества", - добавила член Антикоррупционного совета МОУ.

Она упомянула о ситуации, в которой обвиняли Алексея Резникова.

"Я сразу дистанцировалась от процесса, потому что процессуально это тупиковая ситуация. Одна сторона основана тем, кто сейчас находится в бегах, ему выдвинуто подозрение. Другая сторона этого процесса, это Шаповалов и Хмельницкий, которые подписывали договоры со стороны Минобороны. Заместитель экс-министра Резникова и начальник департамента государственных закупок находятся под тайной следствия. Насколько известно, им уже вручено по три подозрения. Но пока тайна следствия не закончится, согласно УКУ, никакой информации мы не получим. То есть юридически эта ситуация тупиковая", - пояснила Яровая.