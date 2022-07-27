У местных жителей Полтавщины изъяли 11 танков и две бронемашины
В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тыс. единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков. Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия
Об этом сообщает Полтавский облсовет со ссылкой на областную прокуратуру.
"Начато 92 (против 72 за предыдущий период) уголовных производств по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов", - говорится в сообщении.
Из незаконного обращения изъято:
- 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок;
- 46 единиц автоматического оружия;
- 8 пулеметов;
- 3 обреза охотничьих ружей;
- 4 ручные гранатометы;
- 11 танков;
- 2 боевые бронированные машины;
- 222 единицы боеприпасов;
- 54 гранаты;
- почти 7 тыс. патронов.
Вместе с тем, в регионе в целом на 35% снизился уровень преступности, в том числе на 29,6% уменьшилось количество тяжких (с 2166 до 1525) уголовных правонарушений.
Однако на 72% возросло количество особо тяжких уголовных правонарушений за счет увеличения преступлений против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка, связанных с вооруженной агрессией России против Украины (со 126 до 217).
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