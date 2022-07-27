У местных жителей Полтавщины изъяли 11 танков и две бронемашины

Об этом сообщает Полтавский облсовет со ссылкой на областную прокуратуру.

"Начато 92 (против 72 за предыдущий период) уголовных производств по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов", - говорится в сообщении.

Из незаконного обращения изъято:

158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок;

46 единиц автоматического оружия;

8 пулеметов;

3 обреза охотничьих ружей;

4 ручные гранатометы;

11 танков;

2 боевые бронированные машины;

222 единицы боеприпасов;

54 гранаты;

почти 7 тыс. патронов.

Вместе с тем, в регионе в целом на 35% снизился уровень преступности, в том числе на 29,6% уменьшилось количество тяжких (с 2166 до 1525) уголовных правонарушений.

Однако на 72% возросло количество особо тяжких уголовных правонарушений за счет увеличения преступлений против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка, связанных с вооруженной агрессией России против Украины (со 126 до 217).

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