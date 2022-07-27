English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Криминал У местных жителей Полтавщины изъяли 11 танков и две бронемашины

У местных жителей Полтавщины изъяли 11 танков и две бронемашины

27 июля, 2022 среда
06:53
Криминал

В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тыс. единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков. Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия

Об этом сообщает Полтавский облсовет со ссылкой на областную прокуратуру.

"Начато 92 (против 72 за предыдущий период) уголовных производств по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов", - говорится в сообщении.

Из незаконного обращения изъято:

  • 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок;
  • 46 единиц автоматического оружия;
  • 8 пулеметов;
  • 3 обреза охотничьих ружей;
  • 4 ручные гранатометы;
  • 11 танков;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 222 единицы боеприпасов;
  • 54 гранаты;
  • почти 7 тыс. патронов.

Вместе с тем, в регионе в целом на 35% снизился уровень преступности, в том числе на 29,6% уменьшилось количество тяжких (с 2166 до 1525) уголовных правонарушений.

Однако на 72% возросло количество особо тяжких уголовных правонарушений за счет увеличения преступлений против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка, связанных с вооруженной агрессией России против Украины (со 126 до 217).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
оружие
Читайте также:
Антоніу Гутерреш
24 июля, 2022 воскресенье
Генсек ОНН пообещал добиваться ослабления санкций против РФ в обмен на разблокировку украинских портов, - Лавров
Ракетний удар, пожежа, Одеса
26 июля, 2022 вторник
Разведка Британии выдвинула свою версию цели ракетного удара по порту в Одессе
Микола Княжицький
Автор
26 июля, 2022 вторник
Почему Путин запрещает Сохнут
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.34
    Покупка 38.34
    Продажа 39.3
  • EUR
    Покупка 38.72
    Продажа 39.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
27 июля
07:59
Ллойд Остин
Остин пообещал Резникову ускорить поставки оружия в Украину
07:54
На Днепропетровщине россияне обстреляли из "градов" больницу, детсад и ранили женщину
07:42
Возле Семигорья и Кодемы ведутся бои, враг безуспешно штурмовал районы Верхнекаменского и Белогоровки
07:37
Луческу указал на фундаментальную проблему "Динамо" перед игрой с "Фенербахче" в ЛЧ
07:34
В Мариуполе жители снесенных россиянами домов живут на улице, - Андрющенко
06:53
Добровольно предоставил транспорт оккупантам: в Харьковской области объявили подозрение начальнику цеха местного предприятия
06:21
Обновлено
Оккупанты ударили ракетами С-300 по одному из районов Харькова
05:56
Россияне имеют цель захватить больше украинских территорий для аннексии, - ISW
05:31
"Фенербахче" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
05:25
Анналена Бербок
Германия обещает Словакии долгосрочное размещение войск из-за российской угрозы
04:42
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
04:26
Обновлено
В Николаеве прогремели взрывы
04:11
Президент испанского топ-клуба поставил точку в разговорах о трансфере Роналду
03:18
Флот РФ из 11 единиц маневрирует в Черном море, - ОК "Юг"
03:06
Украина защищает будущее мира, - Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ
02:54
В Николаевской области украинская ПВО уничтожила две ракеты Х-31
02:33
На фото Воруженные силы Украины
ВСУ окончательно освободили и зачистили от оккупантов 2 населенных пункта Херсонщины
01:50
Россияне сбили собственный ударный вертолет в Херсонской области
01:40
"Черноморец" сообщил, где будет играть матчи чемпионата Украины
01:08
В Госспецсвязи предупредили украинцев о новой хакерской атаке
00:56
"Шахтер" проиграл "Аяксу" в благотворительном матче
00:49
В соцсетях сообщают о возможных ударах ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
00:32
Темами разговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина станут Украина и Тайвань, - Reuters
00:19
Илон Маск
"Bon voyage". Илон Маск иронично простился с Россией после ее решения выйти из МКС
00:18
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 июля
00:01
Герман Галущенко
Ядерный терроризм и проблема всего мира. Глава Минэнергетики о захвате россиянами ЗАЭС
2022, вторник
26 июля
23:49
В США не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников для России, - Кирби
23:38
Газпром
Россия будет поставлять газ в Европу в минимальном количестве, пока ЕС не отменит санкции, - Bloomberg
23:35
ДБР задержало на взятке чиновника из департамента транспорта Киевсовета
23:17
ФСБ
ФСБ прослушивала сотрудников еврейского агентства "Сохнут" и даже вмешивалась в их разговоры, - The Jerusalem Post.
23:15
На фото Владимир Зеленский
"На террор нужно отвечать санкциями", - вечернее обращение Владимира Зеленского
22:56
МВФ
Украина хотела бы получить кредит от МВФ на $20 млрд до конца года
22:33
Обновлено
Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание
22:31
Bayraktar Байрактар
Эрдоган рассказал, что Путин "проявлял интерес" к строительству завода "Байрактар" в России
22:29
Российская дипломатическая хореография питается дестабилизацией, — Макрон обратился к странам Африки с призывом помочь Украине
22:01
Два лучших пилота Путина, десятки офицеров, складов и командных пунктов – Daily Mail об эффективности HIMARS на украинском фронте
21:49
Аналитика
Сергей Згурец
К HIMARS в Украину прибыл старший брат - MARS-II. Колонка Сергея Згурца
21:30
Если Европа решит заключить соглашение с Путиным, тот будет давить сильнее, - Кулеба
21:27
Bayraktar Байрактар
"Вернись живым" приобрел для украинских военных "Байрактар"
21:12
На сайте президента зарегистрировали петицию о предоставлении Борису Джонсону гражданства Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV