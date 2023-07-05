У местных властей есть ресурс на укрытия, они отвечают за их готовность, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с должностными лицами заявил, что местные руководители ответственны за состояние укрытий, а государство "не будет терпеть бездействия" в случае их неготовности
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"Провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях нашего государства, в разных городах. Докладывали министр стратегической промышленности Камышин, профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Кулеба. К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это – ответственность местных руководителей. Ресурс у местных властей в стране на укрытия есть", – сказал Зеленский.
Ситуация с укрытиями в Украине
В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.
12 июня ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.
23 июня на заседании СНБО было принято решение ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. 26 июня президент Зеленский своим указом ввел это действие в действие.
27 июня стало известно об освобождении от должностей председателей Деснянской и Святошинской районной госадминистрации Киева. Мэру Киева Виталию Кличко и еще семи чиновникам с Киевщины объявлен выговор. На следующий день Зеленский подписал документы об увольнении этих двух глав районных администраций Киева и уволил еще двоих с работы
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