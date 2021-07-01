У Месси закончился контракт с "Барселоной", теперь он свободный агент
Срок контракта форварда Лионеля Месси с испанской "Барселоной" закончился
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.
Официально неизвестно, готов Месси продолжить свою работу в "Барсе". Ранее сообщалось, что боссы "Барселоны" обсуждают с футболистом финансовые детали нового контракта, а также срок его действия.
В прошлом сезоне 34-летний футболист сыграл за "Барселону" 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.
Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.Сейчас Лионель Месси играет за сборную Аргентины на Кубке Америки.
- 28 мая стало известно, что "Барселона" предложила Лионелю Месси контракт на 10 лет.
- 23 июня сообщалось, что аргентинский форвард Лионель Месси принял предложение президента "Барселоны" Жоан Лапорта продлить контракт с клубом.
- 29 июня Месси стал новым рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей.
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