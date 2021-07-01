У Месси закончился контракт с "Барселоной", теперь он свободный агент

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.



Официально неизвестно, готов Месси продолжить свою работу в "Барсе". Ранее сообщалось, что боссы "Барселоны" обсуждают с футболистом финансовые детали нового контракта, а также срок его действия.

В прошлом сезоне 34-летний футболист сыграл за "Барселону" 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

Сейчас Лионель Месси играет за сборную Аргентины на Кубке Америки.

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