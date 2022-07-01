Об этом сообщает ОК "Юг".

Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады ВСУ провели успешное наступление и освободили поселок Потемкино Херсонской области. При этом они отразили несколько контратак российских кафиров, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра", — говорится в сообщении.

Во время зачистки населенного пункта наши военнослужащие нашли в вещах мертвых российских десантников ценные вещи, которые они насильно отобрали у украинских граждан. Это золотые и серебряные кольца, цепочки и серьги, юбилейные монеты и часы, с бесчеловечной жестокостью, особенно отмечались буряты", — рассказали десантники.

В сообщении говорится, что золото и серебро передадут на церковь Киевскому патриархату.

В ОК "Юг" подчеркнули, что это лишь один из многих случаев мародерства, совершаемых в Украине российскими военными. Ведь это обычное поведение русского солдата: они убивают и похищают на поле боя и в захваченных населенных пунктах вещи, находящиеся при убитых или раненых, собственность мирного местного населения.

5 июня глава районной ВА заявил, что российские военные принудительно вывозят жителей Северодонецка, чтобы мародерствовать.

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