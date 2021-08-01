"У меня сейчас нет времени на это", - Dzidzio о поисках новой любви

Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.



"У меня сейчас нет времени на это (отношения, - ред.), у меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю, ложусь спать в два часа, встаю в шесть", - сказал певец.



Также Дзидзьо рассказал, какой должна быть девушка, чтобы он снова решился на отношения.



"Милая, сердцу моему милая. Я думаю это должно быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной", - пояснил Dzidzio.