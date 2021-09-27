У меня рассечение на лбу, пара синяков под глазами и четыре пояса, - Усик признался, когда произошел переломный момент в его бою с Джошуа

Об этом Усик сообщил в интервью "Украинской правде".



"Я в каком-то из раундов, мне кажется, в третьем, неплохо попал ему в подбородок. Внутреннее такое состояние: почувствовал кровушку и ушел. Этот раунд был такой очень сильно напряженный. Хочу выразить благодарность своему тренеру Юрию Ивановичу, который мне очень ясно донес, что этого не надо делать. У меня секуха на лобешке, пара синяков под глазами и четыре пояса. Какие-то вещи нас меняют каждый раз, потому что новый день - это новое ", - сказал Усик.



Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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