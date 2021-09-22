У меня появилось трое детей, а он улучшил технику, - Усик рассказал, в чем сила Джошуа
Украинец Александр Усик рассказал, как изменился Джошуа после чемпионата мира в Баку
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Усика, Джошуа существенно улучшил технические навыки.
"Джошуа существенно улучшил свои технические навыки. Во-первых, он улучшил свой боксерский ум. Повзрослел как мужчина. Его тело стало более зрелым. Его навыки повысились. У меня же с тех пор появилось больше детей", - сказал Александр Усик.
Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $20,5 млн.
- Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $4,1 млн.
- 22 сентября Эдди Хирн, который является промоутером Джошуа, высказался о предстоящем бое британца против украинца Александра Усика.
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