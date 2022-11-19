У меня ноль интереса к этому засранцу, - Фьюри надругался над Усиком и обозвал украинца сосиской
Британский боксер Тайсон Фьюри надругался над украинцем Александром Усиком и назвал его "засранцем" и "сосиской"
Об этом сообщает BT Sport Boxing , передает " Трибуна ".
"У меня ноль интереса к этому засранцу. У него нет харизмы, он не личность. Усик избил бодибилдера и благодаря этому заработал себе статус. Его побеждали бойцы типа Шона Портера в весовой категории до 75 кг, когда я весил 115-116 кг. я называю Усика средневесом. Не обращайте внимания на эту сосиску. Я не могу дождаться боя, но после того, как побью Усика, не хочу слышать оправданий", - сказал Фьюри.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.
- 13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.
- Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.
- 15 ноября Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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