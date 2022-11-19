У меня ноль интереса к этому засранцу, - Фьюри надругался над Усиком и обозвал украинца сосиской

Об этом сообщает BT Sport Boxing , передает " Трибуна ".

"У меня ноль интереса к этому засранцу. У него нет харизмы, он не личность. Усик избил бодибилдера и благодаря этому заработал себе статус. Его побеждали бойцы типа Шона Портера в весовой категории до 75 кг, когда я весил 115-116 кг. я называю Усика средневесом. Не обращайте внимания на эту сосиску. Я не могу дождаться боя, но после того, как побью Усика, не хочу слышать оправданий", - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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