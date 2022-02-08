"У меня нет времени": Зеленский заявил, что не смотрел пресс-конференцию Путина и Макрона

Об этом он сказал на совместной с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном пресс-онференции, отвечая на вопросы по вчерашнему фривольному заявлению Путина.



"Я вчера не смотрел пресс-конференцию (Путина и Макрона, – ред.), у меня нет времени. Как я воспринимаю открытость любого лидера? Я считаю, что открытость – это всегда прекрасно. Если это правда и не игра, а серьезная открытость, и понимание, что есть опасность и что это не шутка, мне кажется, что это положительный результат", - отметил Зеленский.



По его словам, европейские страны не оказывают давления на РФ.



"В принципе, я не очень доверяю словам, поэтому я считаю, что у каждого политика открытость в конкретных шагах. В нашем случае, это шаги по деэскалации. Я считаю, что для этого, тем более что человек (президент РФ Путин, - ред.) .) очень открытый, у этого человека все есть. И те сигналы, что он не чувствует, что является субъектом эскалации, что это было просто давление - мне не знаком сегодня субъект в Европе, который мог бы давить на Российскую Федерацию", – подчеркнул он.



Зеленский призвал РФ продемонстрировать свою открытость на встречах представителей "нормандской четверки".



"По крайней мере, деоккупация нашего государства пока не происходит. Поэтому первые шаги, это то, что сказал Эмманюэль, у нас есть площадка, есть Нормандский формат. Мы очень положительно реагируем на встречу советников ("нормандской четверки", – ред.), которая состоится в ближайшие дни. Я считаю, что после этой встречи есть возможность, что будет встреча лидеров - там можно продемонстрировать и свою субъектность, и свою открытость. Потому что призывов очень много", - сказал президент.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон Макрон анонсировал встречу советников в Нормандском формате 10 февраля, Зеленский допустил проведение саммита лидеров "в ближайшее время".