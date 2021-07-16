У меня нет с собой списка, - Данилов о новых санкциях СНБО против 9 человек
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции еще против девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями США
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
СНБО ввел экономические санкции против девяти человек из американского санкционного списка.
Санкции США введены в отношении 134 украинцев. Из них 130 человек находятся под санкциями Минфина США и 4 гражданина - под санкциями Госдепа. Из тех, кто под санкциями Минфина, 4 умерли, поэтому остаются в списке 126 человек. Относительно 100 из них СНБО уже ввел санкции раньше. Сейчас к ним добавились еще 9 украинцев.
Также Данилов рассказал, есть ли в списке из 9 человек Игорь Коломойский, Андрей Деркач и Александр Дубинский.
"Ни пана Коломойского, ни пана Деркача, ни Дубинского в этом списке в настоящее время нет. Что будет на следующих заседаниях - мы будем информировать. У меня нет с собой списка. Это не секрет. Мы делимся охотно той информацией, которая есть ", - сказал Данилов.
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