У меня нет с собой списка, - Данилов о новых санкциях СНБО против 9 человек

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



СНБО ввел экономические санкции против девяти человек из американского санкционного списка.

Санкции США введены в отношении 134 украинцев. Из них 130 человек находятся под санкциями Минфина США и 4 гражданина - под санкциями Госдепа. Из тех, кто под санкциями Минфина, 4 умерли, поэтому остаются в списке 126 человек. Относительно 100 из них СНБО уже ввел санкции раньше. Сейчас к ним добавились еще 9 украинцев.



Также Данилов рассказал, есть ли в списке из 9 человек Игорь Коломойский, Андрей Деркач и Александр Дубинский.



"Ни пана Коломойского, ни пана Деркача, ни Дубинского в этом списке в настоящее время нет. Что будет на следующих заседаниях - мы будем информировать. У меня нет с собой списка. Это не секрет. Мы делимся охотно той информацией, которая есть ", - сказал Данилов.