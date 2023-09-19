"У меня нет причин не доверять": Эрдоган заявил, что Путин хочет окончания войны

Об этом он сказал в интервью американской PBS, цитирует LIGAnet.

По словам Эрдогана, только лидеры обеих сторон смогут сказать, когда закончится война России против Украины. В то же время президент Турции ожидает, что война будет продолжаться еще "долгое время".

"Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно быстрее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", – сказал он.

Эрдоган также заявил, что России "можно доверять так же, как и Западу". В то же время он отметил, что Запад вроде бы обманул многолетние надежды Турции на ее вступление в Евросоюз.

"У меня нет причин им (России, – ред.) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу", – добавил. турецкий лидер.

Президент Турции не согласился с замечанием журналистки, что Путину нельзя доверять из-за выхода РФ из зернового соглашения и вторжения в Украину. По его словам, оловина поставок природного газа в Турцию приходит из России.

"А это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности", – подчеркнул Эрдоган.

Он также указал. что его политика, "по возможности, заключается в установлении контактов со странами всего мира на основе беспроигрышного сценария".

"Так же как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с Россией", – констатировал лидер Турции.

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

В августе сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.

Уже 9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины. Также сообщалось, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.

29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.

В то же время, в Москве, накануне встречи лидеров РФ и Турции, встретились главы МИД стран. Они обсудили "зерновое соглашение" и пути достижения мира в Украине.

3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.

4 сентября Эрдоган по итогам встречи с Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.

Впоследствии Эрдоган заявил , что на горизонте нет "никакой обнадеживающей перспективы мира" в войне России против Украины.