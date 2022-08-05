У меня не было даже тренировочной одежды, когда я приехала в Европу, - легкоатлетка Левченко
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко призналась, что когда она бежала от войны в Европу, у нее даже не было с собой тренировочной одежды
Об этом сообщает "Трибуна".
Левченко рассказала, кто и как помогает нашим спортсменам после 24 февраля.
"В первые дни войны ко мне и другим спортсменам, у кого есть с ними контракты, обратились из Nike. Они очень помогли. Это и финансирование, и поддержка. Потому что когда я приехала (прим. - в Европу), у меня не было даже тренировочной одежды – взяла с собой только все необходимое, теплые вещи. Поэтому спонсоры помогли", - рассказала Юлия Левченко.
Легкоатлетка также отметила работу Федерации.
"В плане сборов нам помогает Федерация. Очень многое делают - документы, подготовка. Международная федерация легкой атлетики тоже помогает финансировать сборы, выделили специальный фонд в поддержку украинских спортсменов", - говорит Юлия Левченко.
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