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У меня не было даже тренировочной одежды, когда я приехала в Европу, - легкоатлетка Левченко

5 августа, 2022 пятница
19:20
Спорт

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко призналась, что когда она бежала от войны в Европу, у нее даже не было с собой тренировочной одежды

Об этом сообщает "Трибуна".

Левченко рассказала, кто и как помогает нашим спортсменам после 24 февраля.

"В первые дни войны ко мне и другим спортсменам, у кого есть с ними контракты, обратились из Nike. Они очень помогли. Это и финансирование, и поддержка. Потому что когда я приехала (прим. - в Европу), у меня не было даже тренировочной одежды – взяла с собой только все необходимое, теплые вещи. Поэтому спонсоры помогли", - рассказала Юлия Левченко.

Легкоатлетка также отметила работу Федерации.

"В плане сборов нам помогает Федерация. Очень многое делают - документы, подготовка. Международная федерация легкой атлетики тоже помогает финансировать сборы, выделили специальный фонд в поддержку украинских спортсменов", - говорит Юлия Левченко.

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Украина
Европа
война с Россией
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