"У меня это такое клеймо": легкоатлетке Магучих вспомнили фото с россиянкой Ласицкене
Украинской легкоатлетке Ярославе Магучих вспомнили объятия с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020
О фото из Ласицкене вспомнили на ютуб-канале "Бомбардир".
"Сначала я не хотела подходить, я думала об этом. Потом фотографы нас позвали, чтобы мы сделали фото втроем, но австралийка переобувалась. Я уже с флагом была, Мария поздравила – меня сфотографировали и потом все разлетелось. И я такая: "Куда я вляпалася?" Сейчас я это уже пережила, тогда было сложно. Когда меня сейчас спрашивают о фотографии я думаю: "Зачем, было и было". Я знаю, что у меня это такое клеймо", - говорит Ярослава Магучих.
Украинская легкоатлетка рассказала, как сейчас реагирует на подобные вопросы.
"Когда в начале меня спрашивали, когда это случилось, я говорила: "Да, все, отстаньте". Я уже закрыла этот вопрос, когда приехала в аэропорт и дала интервью. Сейчас, когда меня спрашивают: "Вот началась война, что вы скажете?" Ну была у меня такая ситуация, но я активно поддерживаю Украину, выступаю за Украину и поднимаю наш флаг", - сказала Магучих.
Украинка сфотографировалась с Марией Ласицкене после соревнований на Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года. Это вызвало в Украине резкую критику в адрес легкоатлетки.
- 4 февраля украинка Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на турнире во французском Валь-де-Рее.
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