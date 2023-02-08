О фото из Ласицкене вспомнили на ютуб-канале "Бомбардир".

"Сначала я не хотела подходить, я думала об этом. Потом фотографы нас позвали, чтобы мы сделали фото втроем, но австралийка переобувалась. Я уже с флагом была, Мария поздравила – меня сфотографировали и потом все разлетелось. И я такая: "Куда я вляпалася?" Сейчас я это уже пережила, тогда было сложно. Когда меня сейчас спрашивают о фотографии я думаю: "Зачем, было и было". Я знаю, что у меня это такое клеймо", - говорит Ярослава Магучих.

Украинская легкоатлетка рассказала, как сейчас реагирует на подобные вопросы.

"Когда в начале меня спрашивали, когда это случилось, я говорила: "Да, все, отстаньте". Я уже закрыла этот вопрос, когда приехала в аэропорт и дала интервью. Сейчас, когда меня спрашивают: "Вот началась война, что вы скажете?" Ну была у меня такая ситуация, но я активно поддерживаю Украину, выступаю за Украину и поднимаю наш флаг", - сказала Магучих.

Украинка сфотографировалась с Марией Ласицкене после соревнований на Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года. Это вызвало в Украине резкую критику в адрес легкоатлетки.