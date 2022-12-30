Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Олег Пендзин дал комментарий относительно курса гривни в следующем году.

"В бюджете официально заявлен курс 42 гривни к доллару, я думаю, что он будет меньше. У нас традиционно закладывается в бюджет курс выше, чем есть фактически. Если мы получим $37 млрд уже анонсированной помощи, то общего объема валютных поступлений в Украину будет хватать, чтобы держать официальный курс гривни к доллару на уровне 36,6, а наличный курс будет примерно в тех рамках, которые есть сегодня, у меня есть огромная надежда, что в конце 2023 года мы те курсы объединим и получим такой порядок формирования рыночного курса доллара, который действовал до активной фазы боевых действий", - отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

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