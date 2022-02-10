У меня есть необходимые инструменты, чтобы победить - боксер, которого отстранили от боя с Усиком из-за допинга, снова бросил вызов украинцу

Об этом сообщает Tobin.



Спонг также отметил, что Джошуа неправильно подошел к бою с Усиком.



"Я верю, что у меня есть необходимые инструменты, чтобы победить Усика. Конечно же, я смотрел его бой с Джошуа. Энтони - потрясающий боец, большой парень. По моему скромному мнению, он неправильно подошел к этому поединку, но имеет опцию реванша" , – сказал Тайрон Спонг.



В октябре 2019 года Спонг должен был сразиться против Усика и стать первым соперником украинца в супертяжелом весе. Однако нидерландец провалил допинг-тест, поэтому промоутеры Усика заменили его американцем Чаззом Визерспуном.



Позже Тайрон Спонг сдал повторный тест на допинг, оказавшийся чистым. Это подтвердили в организации VADA (Волонтерской антидопинговой ассоциации).

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Летом ему предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

29 января стало известно, что Усик и Джошуа проведут реванш в июне 2022 года.

2 февраля британский боксер Энтони Джошуа заверил, что для того чтобы взять реванш у украинца Александра Усика, ему вообще не нужен тренер.

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