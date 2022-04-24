Об этом Ксения, – жительница Мариуполя, – рассказала в интервью Еспресо.TV.

"11 марта наш дом накрыло "Градами". Мне досталось меньше всех, потому что я была в комнате, а остальные родственники - на кухне. Я имела только одно осколочное ранение и ожоги, а также контузию. Была единственной из семьи, кто мог передвигаться".

"Мой сын погиб сразу, - продолжает Ксения. - У меня был фонарик в кармане и проверила его зрачки. Они не реагировали. После того, как я поняла, что не могу ему помочь, я проверила всех и начала думать, кого я могу спасти из семьи, - рассказывает женщина. - Мама лежала без сознания, муж сестры лежал и хрипел. У него была пробита грудь в нескольких местах. Племянница, которой 14 лет кричала, что ей больно и просила воды, она была вся в крови, и я не знала, где у нее ранения, такая же ситуация была с моей сестрой.

Я проверила реакцию зрачков мамы и поняла, что она жива. Она дышала, но имела два ранения: дыру на шее и мощное кровотечение из ноги. Кровотечение я остановила поясом. Племянницу я оттащила в глубину дома. Прибежали соседи, которые помогли унести сестру. И я не знаю откуда, но появился украинский военный. Было очень странно, потому что мы не понимали, откуда он, да еще один. Он помог нам. Он схватил маму и попросил у соседа машину. Под постоянным обстрелом он перенес всех живых родственников в машину и отвез нас в 3-ю городскую больницу.

Ксения говорит, что украинские власти по непонятным причинам умалчивают масштабы трагедии.

"Мой сын и муж сестры остались лежать в доме. Уже прошло 40 суток от их смерти, и я до сих пор не знаю, были ли они похоронены. Я знаю, что в мой дом было еще несколько прилетов и он сгорел. Возможно, они сгорели там …Возможно их кто-то похоронил. А, возможно, их сожгли орки в крематориях, которые они привезли, чтобы скрыть свои военные преступления".

"Власть дает информацию по Мариуполю – 22 тыс. погибших. Но я там была и видела, - убитых гораздо больше. Официальную цифру нужно умножить как минимум на 10, - рассказывает женщина. - Еще не разобраны завалы в подвалах. Сколько там похоронено, вам никто не скажет... Социальные сети жителей Мариуполя, тех, кто смог выжить, сейчас превратились в сплошную траурную ленту... Мы понимаем, что все пропавшие без вести люди, скорее всего, уже не живы. Там был ад на земле, и мне очень жаль, что украинские власти умалчивают эту трагедию".

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