У Мартыненко заявили, что судейская коллегия ВАКС не смогла опровергнуть факты своей предвзятости
6 июля адвокаты в так называемом "деле Мартыненко" заявили о ряде новых фактов, свидетельствующих о предвзятости судейской коллегии ВАКС в составе Федорак, Маслова и Строгого. Судьи в очередной раз отказали в своем отводе, но не привели законных оснований для такого отказа
Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.
"К сожалению, коллегия во главе с Федорак вместо справедливого правосудия продолжает юридическую и информационную войну против участников этого дела. Судьи нашли время написать очередное пиарное заявление о якобы давлении со стороны защиты, но не смогли выполнить норму закона и объявить полное решение об отказе в своем отводе. Хотя должны были сделать это на прошлой неделе. Очевидно, они не знают что там написать, потому что заявленные защитой основания очень серьезные и основываются также на практике Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.
"Первая причина для отвода этих судей - предвзятость через внепроцессуальные действия председательствующей, а, возможно, и других судей ВАКС через сделанные ими обвинительные надписи в томах дела", - отметил адвокат Александр Гардецкий. Он подчеркнул, что это беспрецедентный случай в судебной практике: рукописные записи судей о якобы виновности фигурантов дела обнаружены на листах дела, по которым защита еще не высказывалась и которые суд не исследовал.
"Второе - было возбуждено уголовное дело по моему заявлению о преступлении судейской коллегии во главе с Федорак, Офис генерального прокурора внес сведения в ЕРДР. Генпрокурор указала, что приведенные защитой факты могут свидетельствовать о совершении преступлений судьями ВАКС Федорак, Масловым и Строгим", - подчеркнул Гардецкий. Он сказал, что это касается злоупотребления властью и нарушения права на защиту, которое системно демонстрируют эти судьи. Кроме того, адвокат указал, что это не первое уголовное производство против данных судей по этому делу.
"Третье - защита заявила о конфликте интересов в действиях судей Федорак, Маслова и Строгого. Они одновременно являются потерпевшими в одном уголовном производстве (о якобы взрыве на стоянке ВАКС, в котором судьи бездоказательно и безосновательно обвинили участников дела). А с другой стороны – являются судьями по этим же лицам в данном производстве. Они угрожали обвиняемым изменением меры пресечения. Очевидно, что ни о какой объективности со стороны данных судей не может быть и речи", - отметил адвокат.
По мнению защиты, судейская коллегия во главе с Федорак продемонстрировала в этом деле столько грубых нарушений закона и такой уровень предубежденности, что давно должна была взять самоотвод.
"Эти судьи дискредитировали идею нового правосудия - об этом известно и на международной арене. Совет адвокатов Украины уже обращался к украинским и международным институциям о нарушениях прав человека на защиту и прав адвокатов судьями ВАКС Федорак, Масловым и Строгим", - заявила пресс-служба Мартыненко.
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