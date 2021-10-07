У Мартыненко заявили, что он в третий раз выиграл суд у ЦПК
Николай Мартыненко выиграл уже третий суд в ОО "Центр противодействия коррупции" по распространению о нем манипулятивной информации
Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата.
"Адвокат получил полный текст решения Печерского райсуда Киева от 15 сентября 2021 года. Суд обязал ЦПК убрать информацию НАБУ о Николае Мартыненко, размещенную в созданном ЦПК "Реестре национальных публичных деятелей" ("PEP"). Суд мотивировал это нарушением презумпции невиновности и прав человека. Поскольку эта информация не подтверждена обвинительным решением суда, который бы вступил в законную силу. При этом суд сослался на практику Европейского суда по правам человека и Конвенции о защите прав и основных свобод ", - говорится в сообщении.
У Мартыненко отметили, что «в созданном на гранты "Реестре" ЦПК выступил как прокурор и судья, навешивая ярлыки и назначая виновными. Центр Шабунина работает как пиар-агентство НАБУ и злоупотребляет средствами западных налогоплательщиков", - заявила пресс-служба бывшего депутата.
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