Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Не только из Мариуполя. С шести утра от комбикормового завода в с. Мангуш по ул. Мира россияне формируют колонны военной техники и отправляют в сторону Бердянска", - подчеркнул он.

9 июля российская военная техника и автобусы с оккупантами выехали из Мариуполя в сторону линии фронта в Бердянск.

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