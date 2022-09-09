У Мариуполя россияне формируют колонны военной техники и едут в сторону Бердянска, - Андрющенко
В Мангуше у Мариуполя российские захватчики формируют колонны военной техники и отправляют ее в сторону Бердянска
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Не только из Мариуполя. С шести утра от комбикормового завода в с. Мангуш по ул. Мира россияне формируют колонны военной техники и отправляют в сторону Бердянска", - подчеркнул он.
- 9 июля российская военная техника и автобусы с оккупантами выехали из Мариуполя в сторону линии фронта в Бердянск.
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