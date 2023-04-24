Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо "

"У Марьинки и Авдеевки продолжаются тяжелые позиционные бои. Противник наступает малыми группами. Также следует отметить, что последние несколько дней противник наступал без поддержки техники. Однако у нас появилась информация о появлении целой танковой бригады в районе Авдеевки. Поэтому оккупанты могут начать новые атаки на наши позиции", - рассказал Дмитрашковский

Полковник также добавил, что оккупанты значительно увеличили интенсивность обстрелов.

"В районе Угледара боевых действий не происходит. Однако россияне постоянно обстреливают город и прилегающие территории. Вчера противник обстрелял город авиационными бомбами. Также следует отметить, что враг увеличил количество обстрелов. Только за вчера противник совершил 494 обстрела на Донецком направлении", - добавил он. .