У Марьинки и Авдеевки продолжаются тяжелые позиционные бои, - полковник ВСУ Дмитрашкивский
Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский сообщил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях продолжаются тяжелые позиционные бои
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо "
"У Марьинки и Авдеевки продолжаются тяжелые позиционные бои. Противник наступает малыми группами. Также следует отметить, что последние несколько дней противник наступал без поддержки техники. Однако у нас появилась информация о появлении целой танковой бригады в районе Авдеевки. Поэтому оккупанты могут начать новые атаки на наши позиции", - рассказал Дмитрашковский
Полковник также добавил, что оккупанты значительно увеличили интенсивность обстрелов.
"В районе Угледара боевых действий не происходит. Однако россияне постоянно обстреливают город и прилегающие территории. Вчера противник обстрелял город авиационными бомбами. Также следует отметить, что враг увеличил количество обстрелов. Только за вчера противник совершил 494 обстрела на Донецком направлении", - добавил он. .
- 24 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что с территории оккупированной Запорожской области захватчики пытаются вывезти похищенное зерно, грузят на суда. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку, также враг активно применяет крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине по меньшей мере 187 тысяч военных, 3 683 танка, 213 беспилотников и 7 139 бронемашин.
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