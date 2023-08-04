У Малиновского проблемы. Украинец может уйти из "Марселя", - L’Equipe
Украинский футболист Руслан Малиновский может покинуть французский "Марсель" уже этим летом
Об этом сообщает L'Equipe .
По информации источника, в Марселе серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение со стороны руководства.
"Всего после полугода в "Марселе" Руслан Малиновский уже может "упаковывать чемоданы", - пишет издание.
Этим летом "Марсель" сыграл три товарищеских матча - Малиновский не играл ни в одном из них. Похоже, что украинец действительно близок к тому, чтобы покинуть Францию.
Известно, что Малиновский имеет интерес из Италии. 30-летним полузащитником интересуются несколько клубов Серии А.
Руслан Малиновский в "Марселле"
Футболист сборной Украины присоединился к "Марселю" в январе этого года. На счету Руслана Малиновского 23 матча, 2 гола и 1 ассист за французский клуб.
- В феврале стало известно, что зарплата Малиновского во французском "Марселле" составляет 1,8 млн евро в год.
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