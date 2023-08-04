У Малиновского проблемы. Украинец может уйти из "Марселя", - L’Equipe

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации источника, в Марселе серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение со стороны руководства.

"Всего после полугода в "Марселе" Руслан Малиновский уже может "упаковывать чемоданы", - пишет издание.

Этим летом "Марсель" сыграл три товарищеских матча - Малиновский не играл ни в одном из них. Похоже, что украинец действительно близок к тому, чтобы покинуть Францию.

Известно, что Малиновский имеет интерес из Италии. 30-летним полузащитником интересуются несколько клубов Серии А.

Руслан Малиновский в "Марселле"

Футболист сборной Украины присоединился к "Марселю" в январе этого года. На счету Руслана Малиновского 23 матча, 2 гола и 1 ассист за французский клуб.