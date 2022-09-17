Об этом свидетельствуют обновленные данные Transfermarkt .

Трансферная стоимость Александра Зинченко, играющего за английский "Арсенал", выросла на 7 млн евро и составляет 32 млн евро. Защитник лондонского клуба отобрал статус самого дорогого украинского игрока у Руслана Малиновского из итальянской "Аталанты", который стоит 28 млн евро.

Следом за ними в списке расположились Виктор Цыганков (25 млн евро, "Динамо"), Виталий Миколенко (18 млн евро, "Эвертон", Англия), Роман Яремчук (15 млн евро, "Брюгге", Бельгия), Михаил Мудрик (15 млн евро, "Шахтер") и Илья Забарный (15 млн евро, "Динамо").

17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко не сыграет в Лиге наций против Шотландии и Армении.

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