У Макса Кидрука "пираты" украли книгу

Подробности приводит Еспресо.TV .



"Это давно должно было случиться - из-за отсутствия нормального законодательства появление ничтожеств, которые не просто пиратом контент, но и огрызаются в ответ на просьбу прекратить нелегальное распространение, было лишь вопросом времени", - написал он у себя на странице.



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Писателю удалось выйти на владельца канала и даже установить его личность (человек, среди прочего, еще и набирает персонал на мясокомбинаты Чехии), но тот сначала отказывался признавать Кидрука Кидруком, а позже, когда все же понял, что имеет дело с автором, стал доказывать, что удаление распространяемого им аудиофайла "не будет иметь никакого смысла".















Поскольку "пират" не пошел на встречу требованию автора, за дело возьмутся судебные и правоохоронин органы.



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"Юридический отдел издательства подготовит официальное письмо. При отсутствии адекватной реакции дело пойдет в суд, после чего ничтожество быстро удалит файл канала - до того, как киберполиции возьмется за проверку. Это уже не впервые", - отметил Макс Кидрук.





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