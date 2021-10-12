У Макрона заявили, что руководители МИД "нормандского" формата могут собраться в течение ближайших недель
Встреча министров иностранных дел в "нормандском" формате может произойти в течение ближайших недель
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации президента Франции.
Информация появилась по итогам переговоров Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с президентом России Владимиром Путиным.
"Эти две телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу различных мероприятий, согласованных на саммите в "нормандском формате" в 2019 году", - говорится в сообщении.
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Лидеры согласились, что необходимо работать над имплементацией Минских договоренностей.
"Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в течение ближайших недель министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной", - информирует Елисейский дворец.
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