У МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС
МАГАТЭ перестал получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС
Об этом сообщает Reuters .
"Генеральный директор отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена", - говорится в сообщении.
ЧАЭС сейчас контролируется российскими окупантами. Персонал удерживают в заложниках.
- 4 марта гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Чернобыльскую атомную электростанцию , чтобы убедиться в соблюдении правил безопасности сторонами.
- После этого стало известно, что Международное агентство атомной энергии проведет проверку двух украинских АЭС.
- 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.
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