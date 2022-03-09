У МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Об этом сообщает Reuters .



"Генеральный директор отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена", - говорится в сообщении.



ЧАЭС сейчас контролируется российскими окупантами. Персонал удерживают в заложниках.

4 марта гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Чернобыльскую атомную электростанцию , чтобы убедиться в соблюдении правил безопасности сторонами.

После этого стало известно, что Международное агентство атомной энергии проведет проверку двух украинских АЭС.

7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.

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