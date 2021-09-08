"У людей нет средств" Ассоциация городов Украины обратилась к Зеленскому, правительству и Раде насчёт предотвращения срыва отопительного сезона
Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, правительству и парламенту по обеспечению начала и стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов
Об этом сообщает сайт АГУ .
В Ассоциации городов Украины считают, что на фоне подорожания услуг для населения государство должно принять меры, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.
"Приближается отопительный сезон, в котором цена газа увеличивается с 4 до 7,6 грн для населения и с 7 до 20 грн за 1 куб. м для бюджетной сферы. К этому еще добавляется стоимость распределения газа и другие расходы", - напомнили в АГУ.
Ассоциация городов Украины предлагает в частности следующие шаги:
- восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий, арестованные из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение;
- устранить нормы в договорах на поставку природного газа, по которым сроки оплаты за потребленный природный газ не совпадают со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения - исключить предоплату/авансовые платежи;
- размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения установить соответствующим размеру штрафных санкций для населения;
- не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившуюся в связи с неоплатой населением услуг по теплоснабжению;
- определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей;
- исключить требование о банковских гарантиях или договорном списании средств.
- зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 кубометр, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение, в частности, больниц, школ, детских садов и других объектов социальной сферы;
- направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016-2021 годы в объеме 37 млрд гривен.
- увеличение нормативов зачисления НДФЛ в бюджеты местного самоуправления на 5%;
- уменьшение объемов реверсной дотации до 20% и увеличение базовой дотации до 100%;
- дополнительная целевая субвенция на ремонт улиц и дорог в общинах в объеме 10 млрд грн;
- направить общинам 50% средств ДФРР, увеличив его объем до 3% от общего фонда Госбюджета.
В АГУ также отметили, что компенсация местным бюджетам должна быть справедливой.
"Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин - не "бартером", а деньгами. Потому что не могут некоторые города получать компенсацию в таком виде (финансированием определенных объектов, например), а другие - нет. Тарифы ударят абсолютно по всем и мы должны позаботиться обо всех общины и их жителей ", - добавил Кличко.
- Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет проверяет "Киевтеплоэнерго" из-за увеличения счетов за отопление "задним числом".
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