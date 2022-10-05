У любой российской песни нет будущего нигде в мире, - Харчишин
Если песня написана российским автором и на русском языке, у нее нет будущего – контент на русском языке запрещают в Европе
Об этом в эфире Еспресо заявил музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.
"Надо искоренять в себе все москальское, что в тебе жило. Целыми кусками выжигать русскоязычную культуру, субкультуру в себе, прежде всего. Стараться забыть и не напевать себе под нос московские песни из советских мультфильмов, даже если они сидят у тебя в печенках ", – считает он.
По мнению Харчишина, это должно быть уничтожено, забыто и стерто.
"Если песню написал российский автор – она здесь не будет монетизироваться вообще. У любой российской песни нет будущего нигде в мире. Страны ЕС запрещают русскоязычный контент, мы тоже", – подытожил музыкант.
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