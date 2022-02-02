У Лунина появился шанс еще раз сыграть за "Реал" в этом сезоне

Об этом сообщает Marca.



По словам Карла Анчелотти, он еще не решил, кто будет играть в воротах "Реала" в матче против "Атлетика".



"Я еще не решил. Лунин тоже может играть в лиге, и завтра мы увидим", - сказал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.



Встреча с "Атлетиком" состоится 3 февраля. Основным вратарем "Реала" является Тибо Куртуа.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 3 матча. Украинский вратарь выступал в аренде в испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".