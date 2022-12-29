У Лукашенко заявили о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси

Об этом сообщает представительство Александра Лукашенко в телеграмме.

Беларусь заявляет, что ракета "упала" в промежутке между 10:00 и 11:00. Причины "падения" устанавливаются.

Отмечается, что Беларусь рассматривает следующие версии:

"Залет" ракеты на территорию страны, аналогичный недавнему инциденту в Польше.

Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

В настоящее время на месте "инцидента" работают военные.

В четверг, 29 декабря, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об "обстреле" региона дронами. Российские телеграммы-каналы утверждают, что была уничтожена установка С-300.

29 декабря в российском Энгельсе , наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.