У Лукашенко заявили о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси
У Лукашенко заявили, что в четверг, 29 декабря, "украинская ракета" комплекса С-300 "упала" на территории Беларуси, причина "падения" устанавливается
Об этом сообщает представительство Александра Лукашенко в телеграмме.
Беларусь заявляет, что ракета "упала" в промежутке между 10:00 и 11:00. Причины "падения" устанавливаются.
Отмечается, что Беларусь рассматривает следующие версии:
- "Залет" ракеты на территорию страны, аналогичный недавнему инциденту в Польше.
- Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.
В настоящее время на месте "инцидента" работают военные.
- В четверг, 29 декабря, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об "обстреле" региона дронами. Российские телеграммы-каналы утверждают, что была уничтожена установка С-300.
- 29 декабря в российском Энгельсе , наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.
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