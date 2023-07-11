У Лукашенко заявили, что вагнеровцы будут учить белорусов воевать

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на минобороны Беларуси.

"По прибытии представителей ЧВК Вагнера и их рассредоточении на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Беларуси", - говорится в сообщении.

Минобороны заявило, что на полигонах Беларуси завершается подготовка и проведение боевого слаждения очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из состава региональной группировки войск (сил).

Полигоны вооруженных сил Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.