У Лукашенко заявили, что вагнеровцы будут учить белорусов воевать
Передислоцированные в Беларусь вагнеровцы будут обмениваться опытом с бойцами регулярной армии на полигонах республики
Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на минобороны Беларуси.
"По прибытии представителей ЧВК Вагнера и их рассредоточении на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Беларуси", - говорится в сообщении.
Минобороны заявило, что на полигонах Беларуси завершается подготовка и проведение боевого слаждения очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из состава региональной группировки войск (сил).
Полигоны вооруженных сил Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России.
Как вагнеровцы оказались в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
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